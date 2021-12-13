Суд отказал Morden Finance в апелляции по делу об аукционе по продаже девелопера "Интеко"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании Morden Finance, которая просила наложить запрет на проведение аукциона по продаже девелоперской компании "Интеко", следует из картотеки арбитражных дел.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке судебного разбирательства.

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11 ноября 2021 года компания Morden Finance обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о наложении запрета на банк "Траст" проводить аукцион по продаже акций девелопера "Интеко" до разрешения судебных разбирательств в окружном суде Никосия (Кипр). 12 ноября Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения заявление Morden Finance, а 15 ноября компания подала апелляционную жалобу на решение суда, следует из картотеки арбитражных дел.

О продаже "Интеко"

Аукцион по продаже девелоперской компании "Интеко" должен был состояться 16 ноября, однако вечером 15 ноября "Траст" объявил об отмене торгов. В банке это решение объяснили защитой интересов потенциального покупателя, а также добавили, что считают заявленные компанией Morden Finance Limited требования незаконными и будут защищать свои интересы в судебном порядке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила шесть претендентов на покупку "Интеко": структура девелоперской группы "Самолет" "Самолет Инт 1", структуры девелопера Smimex "Специализированный застройщик "Второй" и "Смайнэкс управление активами", компании "Логос" (специализируется на операциях с ценными бумагами) и "Ариеф" (занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также вложениями в ценные бумаги), "Аркада холдинг", совладельцем которой является собственник "Уралхима".

Группу компаний "Интеко" выставил на торги банк непрофильных активов "Траст". Открытый электронный аукцион на повышение цены был заявлен на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена актива составляла 37,4 млрд рублей.