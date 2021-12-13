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29 минут назад

МИД Австрии раскритиковал Евросоюз из-за «Северного потока — 2»

Евросоюз с 2006 года хотел расширить источники и маршруты поставок энергии, потому ставить под сомнение «Северный поток — 2» не разумно. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Австрия раскритиковала ЕС из-за «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2/Axel SchmidtNord Stream 2/Axel Schmidt

«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», — передает слова Шалленберга ТАСС.

Дипломат отметил, что «Северный поток — 2» — приемлемый проект, который готов к эксплуатации.

«Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», — резюмировал Шалленберг.

В Европе задумали забрать себе «Северный поток-2»

10 сентября в ПАО «Газпром» сообщили об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». Для запуска проекта необходима его сертификация. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть одобрен из-за нарушения европейского законодательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на отказ ФРГ в сертификации российского газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что « Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию. Обозреватели журнала The National Interest рассказали об опасности «Северного потока — 2» для Украины, пишет RT.

Компании,Анналена Бербок,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Газпром,МИД,ЕС,The National Interest,ИТАР-ТАСС,
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