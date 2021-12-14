«СберБанк» выпустил новогодний ролик – историю о праздничных сюрпризах

Новый год – время дарить подарки всем близким и родным, а ещё это время, когда с могут случиться сюрпризы – приятные и не очень. В праздничном ролике «СберБанка» от креаторов Leo Burnett Moscow домашний питомец снова и снова находит подарки, которые были предназначены не для него.

В видео подготовка к встрече 2022 года превращается в бесконечный калейдоскоп из подарков – главный герой каждый раз опережает Деда Мороза и «забирает» заветные коробки в праздничной упаковке себе. В этот момент на помощь приходит новый продукт от «Сбера» – кредитная «СберКарта» с льготным периодом в 120 дней.

Как отметили Sostav представители бренда, преимущества «СберКарты» – то, что нужно для того, чтобы никто не остался без подарков, а клиент всегда был уверен, что готов даже к непредвиденным тратам.

Ранее «СберБанк» представил кампанию к своему юбилею – в основу промо легла идея о том, что на протяжении своей истории он всегда старался поддерживать людей в их стремлении менять свою жизнь к лучшему.

Состав творческой группы:

«СберБанк» (клиент)

Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса: Оксана ШевелеваРуководитель направления маркетинга розничного бизнеса: Кристина Кузнецова

Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia )