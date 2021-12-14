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26 минут назад

«СберБанк» выпустил новогодний ролик – историю о праздничных сюрпризах

Новый год &ndash; время дарить подарки всем близким и родным, а ещё это время, когда с могут случиться сюрпризы &ndash; приятные и не очень. В праздничном ролике &laquo;СберБанка&raquo; от креаторов Leo Burnett Moscow домашний питомец снова и снова находит подарки, которые были предназначены не для него.

«СберБанк» выпустил новогодний ролик – историю о праздничных сюрпризах
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В видео подготовка к встрече 2022 года превращается в бесконечный калейдоскоп из подарков &ndash; главный герой каждый раз опережает Деда Мороза и &laquo;забирает&raquo; заветные коробки в праздничной упаковке себе. В этот момент на помощь приходит новый продукт от &laquo;Сбера&raquo; &ndash; кредитная &laquo;СберКарта&raquo; с льготным периодом в 120 дней.

Как отметили Sostav представители бренда, преимущества &laquo;СберКарты&raquo; &ndash; то, что нужно для того, чтобы никто не остался без подарков, а клиент всегда был уверен, что готов даже к непредвиденным тратам.

Ранее &laquo;СберБанк&raquo; представил кампанию к своему юбилею &ndash; в основу промо легла идея о том, что на протяжении своей истории он всегда старался поддерживать людей в их стремлении менять свою жизнь к лучшему.

Состав творческой группы:

&laquo;СберБанк&raquo; (клиент)

Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса: Оксана ШевелеваРуководитель направления маркетинга розничного бизнеса: Кристина Кузнецова

Leo Burnett Moscow (агентство, входит в Publicis Groupe Russia )

Fetish Film (продакшн)

Компании,Кристина Кузнецова,Сбербанк России,
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