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36 минут назад

На Украине рассчитывают на остановку «Северного потока – 2»

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик считает, что «Северный поток – 2» можно остановить с помощью нового руководства в Берлине., пишет РИА Новости.

В Киеве понадеялись на ФРГ в вопросе остановки «Севпотока – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудик напомнила о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что запуск газопровода пока не может быть согласован из-за невыполнения требования европейского энергетического права.

«Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация «Северного потока — 2» будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — полагает Рудик в эфире телеканала "Украина 24".

«Северный поток — 2» - газопровод из России в Германию, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка газопровода завершилась 10 сентября. В ноябре немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку». После подачи повторной заявки немецкой «дочкой процесс возобновится. Это необходимо для соответствия Газовой директиве Евросоюза.

В Германии допустили заморозку "Северного потока-2"

На Украине опасаются, что после запуска «Северного потока – 2» пострадает транзит газа через территорию Украины в Европу.

Компании,Верховная Рада,МИД,ЕС,РИА Новости,
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