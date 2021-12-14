В Киеве понадеялись на ФРГ в вопросе остановки «Севпотока – 2»

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудик считает, что «Северный поток – 2» можно остановить с помощью нового руководства в Берлине., пишет РИА Новости.
Рудик напомнила о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что запуск газопровода пока не может быть согласован из-за невыполнения требования европейского энергетического права.
«Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация «Северного потока — 2» будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — полагает Рудик в эфире телеканала "Украина 24".
«Северный поток — 2» - газопровод из России в Германию, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка газопровода завершилась 10 сентября. В ноябре немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку». После подачи повторной заявки немецкой «дочкой процесс возобновится. Это необходимо для соответствия Газовой директиве Евросоюза.
На Украине опасаются, что после запуска «Северного потока – 2» пострадает транзит газа через территорию Украины в Европу.