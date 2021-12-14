В Киеве понадеялись на ФРГ в вопросе остановки «Севпотока – 2»

«Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация «Северного потока — 2» будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — полагает Рудик в эфире телеканала "Украина 24".