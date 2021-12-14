"Газпром" резко увеличил экспорт газа в Китай

«Газпром» существенно увеличил экспорт газа в КНР в ноябре-декабре текущего года относительно ранее утвержденного графика, сообщила пресс-служба российской компании.

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В ходе онлайн-заседания Совместного координационного комитета под руководством заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова и вице-президента Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Хуан Юнчжана были подведены итоги совместной работы в 2021 году.

«Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям «Газпрома» и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год», - говорится в сообщении.

В 2022 году в соответствии с предусмотренной контрактом динамикой «Газпром» продолжит увеличивать поставки газа в КНР.

Кроме того, «Газпром» проинформировал китайских коллег о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.