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1 час назад

Гендиректор МХАТ им. Горького рассказал об огромных долгах театра

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал об огромных задолженностях театра. Он заявил, что бывший художественный руководитель театра Эдуард Бояков нанес огромный ущерб театру, который исчисляется десятками миллионов рублей. Об этом пишут «Известия».

Гендиректор МХАТ им. Горького рассказал об огромных долгах театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кехмана, Эдуард Бояков виновен в многомиллионных задолженностях театра. На вопрос о сумме долга, он ответил: «было 168 миллионов, сейчас осталось порядка 73 или 74».

Кехман рассказал, что в декабре этого года руководство театра сделает внебюджет по продажам больше, чем было в декабре 2019 года до пандемии COVID-19. По словам прежней администрации, отметил он, у МХАТа в тот период был самый большой доход. Кехман подчеркнул, что «это копейки», если сравнивать с Михайловсим театром — там внебюджет по продажам будет 125 млн.

Он также рассказал, что должность художественного руководителя МХАТа будет убрана из штатного расписания как минимум на год. Как пояснил Кехман, в настоящий момент он не нуждается в художественном руководстве.

«На этой неделе я издам соответствующий приказ», — указал он.

Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ имени Горького в октябре 2021 года. Бывший директор и художественный руководитель театра Эдуард Бояков спустя месяц после его назначения написал заявление об увольнении.

Компании,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,газета "Известия",
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