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30 минут назад

14 богачей договорились раздать почти $50 млрд

Четырнадцать состоятельных людей планеты, среди которых 11 миллиардеров, присоединились к инициативе «Клятва дарения». Они пообещали раздать большую часть своего состояния, которое оценивается в $48,1 млрд. Среди богачей — основатели Pinterest и Canva. Проект «Клятва дарения» основан инвестором Уорреном Баффетом, соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой.

14 богачей договорились раздать почти $50 млрд
Фото: ReutersReuters

Сейчас проект поддерживает 231 участник из 28 стран мира, отметило Giving Pledge. Богачи пообещали, что пожертвуют часть своих денег при жизни или после смерти.

Самыми богатыми из новичков стали основатели сервиса для дизайна Canva Мелани Перкинс и Клифф Обрехт. Их состояние оценивается в $13 млрд. Кроме того, в 2021 году к «Клятве дарения» присоединились сооснователь Pinterest Бен Зильберман, глава сервиса по доставке еды DoorDash Тони Сюй и миллиардер Джаред Айзекман.

«Я всегда верил, что, если вы можете кому-то помочь, вы должны это сделать. Приятно приветствовать эту новую группу филантропов в сообществе "Клятва дарения", поскольку мы продолжаем учиться друг у друга и находить новые способы максимизировать положительное влияние нашей благотворительности», — отметил Билл Гейтс, приветствуя новичков.

Многие из присоединившихся и до этого оказывали помощь в борьбе с нищетой, изменением климата, в сфере образования, медицинских исследований, гендерного равенства и социальной справедливости.

«Клятва дарения» существует с 2010 года. В числе тех, кто «дал клятву», — основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг, Илон Маск, а также российский миллиардер Владимир Потанин.

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