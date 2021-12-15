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57 минут назад

Bloomberg: богатейшая женщина России потеряла 3,24 млрд долларов

Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлейра Wildberries Татьяна Бакальчук с начала 2021 года потеряла 3,24 млрд долларов. Информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшая женщина России потеряла миллиарды долларов
Фото: ТАССТАСС

По данным рейтинга, общее состояние предпринимательницы на 15 декабря 2021 года составляет 5,85 млрд долларов (примерно 431,1 млрд рублей), при этом в начале года ее капитал оценивался в 9,09 млрд долларов (около 669 млрд рублей). Сейчас Бакальчук находится в списке богатейших людей мира на 491 месте между американским инвестиционным аналитиком Кеннетом Фишером (490 место — 5,97 млрд долларов) и владельцем китайской компании по производству одежды Гао Деканг (492 место — 5,83 млрд долларов).

Экономист и адвокат Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что Wildberries не является публичной компанией, что не позволяет оценить ее стоимость на фондовом рынке.

«Поэтому оценки активов семьи Бакальчук могут быть только абстрактными», — считает эксперт.

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с URA.RU предположил, что снижение капитала Бакальчук может быть связано с падением выручки ее компании в 2021 году. «Можно отметить, что до четвертой волны россияне меньше стали пользоваться доставкой, по сравнению с 2020 годом, Как следствие упали доходы Wildberries. Кроме того, на российском рынке доставки усилилась конкуренция и выросли инвестиции в этот сегмент. Очень активно развивается Ozon и система доставки Сбера. В итоге Wildberries мог потерять часть клиентов», — считает Миронов.

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Основатель и генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров по версии Forbes. В 2021 году журнал оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.

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