Сбербанк ждет снижения ключевой ставки ЦБ до 8% к концу 2022 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ожидает увеличения ключевой ставки Банка России на последнем заседании в декабре до 8,5% годовых и ее снижения до 8% к концу 2022 года, сообщила член правления, старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико, выступая в рамках "Дня инвестора - 2021".

"Мы ожидаем, что Банк России на последнем заседании в этом году увеличит ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5% годовых, и мы ожидаем ее снижения до 8% к концу 2022 года", - сказал она.