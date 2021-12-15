На пути к цифровой глобализации: названы имена Лауреатов Digital Leaders Award-2021

Мы видим динамический, постоянно ускоряющийся процесс цифровой трансформации, за которым становится все сложнее уследить. Именно поэтому жюри Премии Digital Leaders выделяет самые передовые технологии в сфере диджитал трансформации, чтобы отметить их создателей на международном уровне и продемонстрировать наиболее значимые тренды.

Фото: Финансовая газета Финансовая газета

Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран, в числе которых: председатель совета директоров Azertelecom Фуад Аллахвердиев, советник генерального директора по инновационному развитию авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Полозов-Яблонский, вице-президент и начальник департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин, директор департамента инноваций компании «Магнит» Евгений Джамалов, руководитель комитета по управлению изменениями ассоциации Digital Expert, управляющий партнер Train Your Brain Оксана Набок, Президент по расширению прав и возможностей женщин и молодежи Ее Превосходительство Лайла Раххал Эль Атфани.

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Участники Форума обсудили методы и возможности внедрения инноваций; новейшие технологии, позволяющие превосходить конкурентов и выходить на новые рынки с применением уникальных стратегий развития; новые бизнес-модели и международные коммуникации в бизнесе.

В 2021 году Экспертный совет Премии выделил более пятидесяти победителей, в числе которых: Банк ВТБ, ФГ «ФИНАМ», Газпромбанк, Мегапейдж, Школа управления СКОЛКОВО, S7 Airlines, Международная логистическая компания «СДЭК», POS1ER, Международный холдинг интегрированных коммуникаций «ADSbase», Гостиничный комплекс «Имеретинский», ГК «О’КЕЙ» и компания «РЕКСОФТ», Аэрофлот, БАТ Россия, Сбербанк, СУЭК, Lenta.ru, G-Core Labs, Председатель Правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, S7 TechLab, ГК CMS'.

На сегодняшний день чрезвычайно важным становится создание площадки, где клиент быстро и, самое главное, интуитивно сможет получить нужную информацию и приобрести необходимую услугу. Это повышает лояльность клиента, увеличивает индекс доверия и помогает найти новые точки взаимодействия с ним. «Еще в 2019 году “Имеретинский” взял курс на активное развитие digital направления. Теперь наш сайт – это единая удобная платформа для гостей комплекса, где можно не просто забронировать номер, но и зарегистрироваться онлайн, заказать дополнительные услуги, трансфер, столик в ресторане и даже букет цветов. Полученная награда вдохновляет весь наш коллектив на новые идеи, которые будем воплощать в digital!», – прокомментировал Евгений Орлов, Руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Имеретинский».

Стратегическое видение в сфере инновационных процессов позволяет внедрить новые технологии и бизнес решения на всех этапах, что в перспективе отражается на всех показателях компании, приводя к экономическому росту. «Автоматизация маркетинга при тотальной цифровизации неизбежна. Нам удалось найти решение, одинаково успешно работающее для всех сегментов товаропроводящей цепочки, благодаря использованию биг даты, ИИ, смарт-банковских интегрированных решений. Платформа уже работает, и можно с уверенностью говорить о ее успешности и эффективности для бизнеса», – сообщила Юлия Ястребова, идейный вдохновитель и двигатель создания платформы MY BONUS REWARD от агентства POS1ER.

Digital Leaders Award – это еще и отличная площадка для поиска бизнес-контактов и выстраивания деловых отношений. «Для меня победа в номинации “Цифровой лидер года” – это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. Рад, что мою экспертизу и вклад в цифровизацию бизнеса высоко оценили на международном уровне. Благодаря премии “Digital Leaders” я также расширил круг надежных знакомств для совместного развития digital-индустрии в России и за рубежом», – отметил Денис Лагутенко, основатель холдинга ADSbase.

В числе партнеров Премии – EurAsia, Международный холдинг интегрированных коммуникаций «ADSbase». Официальное онлайн PR-агентство – Pronline.