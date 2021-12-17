Кабмин выделит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году, из них 4 млрд рублей получит Фонд кино. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на встрече со правсоветом по развитию отечественной кинематографии.

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"Дополнительно отрасли в следующем году мы выделим 5,5 млрд рублей, из них 4 млрд рублей получит Фонд кино на поддержку зрительского кино, еще 1,5 млрд рублей получит Минкультуры", - отметил глава кабмина.

Он рассказал, что накануне "подробно обсудил все вопросы, связанные с финансированием в том числе российского кино, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным". По словам Мишустина, многие создатели отечественных фильмов и мастера культуры обращаются к главе государства с подобными вопросами. "Мы с ним подробно проговорили, что можно было бы сделать, я ему изложил наши аргументы, он поддержал наши подходы к финансированию", - добавил премьер.

Комментируя решение о финансировании на 2022 год, Мишустин назвал его обоснованным. "Мы не хотим, чтобы наше авторское кино уходило в прошлое, [мы хотим,] чтобы были дебютные, детские, авторские, анимационные фильмы, документальные фильмы, научно-популярные картины. Все это очень важно. В трехлетнем бюджете у нас есть все, чтобы делать неплохие фильмы и бороться за рынок", - пояснил он.