Сбер провёл День инвестора 2021

Результаты первого года реализации Стратегии 2023 подтверждают, что мы выбрали верное направление развития: наша экосистема растёт быстрыми темпами, клиенты все активней пользуются разнообразными сервисами, растёт финансовый бизнес, а наши компании в индустрии электронной коммерции растут существенно быстрее рынка. В дальнейшем основной объем наших инвестиций будет направлен именно в это направление.Нашей задачей становится конвертация клиентов банка и нефинансовых сервисов в единую лояльную клиентскую базу экосистемы. Глубокое понимание желаний и потребностей клиентов, а также создание для них лучших предложений останутся главными приоритетами. Мы продолжаем нашу технологическую трансформацию и в следующие два года завершим миграцию на Platform V. Это даст нам дополнительный импульс для роста эффективностиОдновременно мы будем активно заниматься развитием «цифровых» людей для нашей команды. Для этого мы будем растить их с университетской скамьи, создавать программы обучения, комфортные условия и гибкие форматы работы. Мы повышаем прогноз по рентабельности капитала на 2022 23 год до уровня "выше 20%", что свидетельствует о нашей уверенности в сильной фундаментальной истории Сбера и способности наращивать акционерную стоимость