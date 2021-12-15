Сбер провёл День инвестора 2021

День инвестора — ежегодное мероприятие, которое Сбер проводит для участников рынка под конец делового сезона. Второй год подряд День инвестора прошёл в онлайн-формате.
Команда Сбера представила результаты первого года реализации Стратегии 2023, а также финансовые ожидания на 2022 год.
В мероприятии приняли участие:
· Герман Греф, Президент, Председатель Правления;
· Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления;
· Александра Бурико, старший вице-президент, член Правления;
· Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски».
За 2021 год Сбер существенно увеличил объёмы финансового бизнеса, почти втрое нарастил выручку нефинансовых бизнесов. По итогам первого года Стратегии 2023 Сбер уже достиг целевого числа активных клиентов — физических лиц (103 млн) и юридических лиц (3 млн). Уже сегодня порядка 60% ИТ-инфраструктуры находится в целевом состоянии, а на базе технологической платформы создаются передовые устройства.
Сильные результаты 2021 года и улучшение ожиданий на следующий период позволили Сберу повысить прогноз по рентабельности на 2022 и 2023 годы — до уровня выше 20% (ранее ожидался рост выше 17%).
Старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Александра Бурико в свою очередь представила ожидания по финансовым показателям Сбера на 2022 год.
Результаты первого года реализации Стратегии 2023 подтверждают, что мы выбрали верное направление развития: наша экосистема растёт быстрыми темпами, клиенты все активней пользуются разнообразными сервисами, растёт финансовый бизнес, а наши компании в индустрии электронной коммерции растут существенно быстрее рынка. В дальнейшем основной объем наших инвестиций будет направлен именно в это направление.Нашей задачей становится конвертация клиентов банка и нефинансовых сервисов в единую лояльную клиентскую базу экосистемы. Глубокое понимание желаний и потребностей клиентов, а также создание для них лучших предложений останутся главными приоритетами. Мы продолжаем нашу технологическую трансформацию и в следующие два года завершим миграцию на Platform V. Это даст нам дополнительный импульс для роста эффективностиОдновременно мы будем активно заниматься развитием «цифровых» людей для нашей команды. Для этого мы будем растить их с университетской скамьи, создавать программы обучения, комфортные условия и гибкие форматы работы. Мы повышаем прогноз по рентабельности капитала на 2022 23 год до уровня "выше 20%", что свидетельствует о нашей уверенности в сильной фундаментальной истории Сбера и способности наращивать акционерную стоимость
Герман Греф
Президент, Председатель Правления Сбербанка
В мероприятии приняли участие более 1500 представителей ведущих инвестиционных компании со всего мира, фондов, частных акционеров и журналистов.
Запись Дня инвестора и презентация доступны на сайте банка.