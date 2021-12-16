Сделка на 20 млрд: «Лента» купила «Утконос»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» покупает сервис доставки продуктов «Утконос». Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

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«Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения путем закрытой подписки в пользу ООО «Севергрупп», при этом остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ООО «Севергрупп» приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала МКПАО «Лента» в размере 20 млрд рублей», – сообщается в пресс-релизе ретейлера.

Отмечается, что покупка «Утконоса» поможет «Ленте» нарастить свою долю в сегменте онлайн-продаж «за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей».

«Утконос» является онлайн-ретейлером, базирующимся в Москве и являющимся первооткрывателем сегмента e-grocery в России. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составила примерно 10%. В первом полугодии 2021 года общие продажи «Утконоса» выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 7,8 млрд рублей.

Согласно условиям соглашения о приобретении, всю долю участия в капитале ООО «Новый Импульс-50» передадут «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года.

В мае 2021 года «Лента» объявила о покупке сети супермаркетов Billa за 215 млн евро. Сделка была закрыта в августе 2021 года.