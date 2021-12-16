Турфирмы получат отсрочку по возврату ₽28 млрд россиянам

Существует большая вероятность, что туроператоры получат отсрочку по возврату средств клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии туры еще на год, то есть до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Сумма долгов компаний перед туристами составляет 28 млрд рублей.

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16 декабря Госдума примет во втором чтении соответствующий законопроект, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, принятие законопроекта в нынешнем виде является лучшим вариантом для туротрасли, поскольку мера позволит избежать банкротств туристических компаний, которые были бы неминуемы без отсрочки обязательств.

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Не исключено, что отсрочку для туроператоров по выплате долгов примут на полгода, а не год, заявил изданию источник в туротрасли.

«Она может заработать не с января, а с февраля — чтобы часть туристов за месяц попыталась вернуть свои деньги. Кроме того, отсрочку могут получить только те компании, которые работали с полностью закрытыми для туризма странами — Европой, Китаем, Юго-Восточной Азией, а также с круизами», — указал собеседник.

Из-за такого «частичного» сценария возникнет череда банкротств туроператоров, но ближе к осени, полагает он. При вступлении в силу решения о продлении 1 февраля туристы за январь смогут попытаться вернуть у туроператоров примерно 1 млрд рублей, однако есть риск, что часть компаний обанкротится, считает собеседник издания. По его словам, сумма долгов перед туристами составляет 28 млрд рублей. Если считать без «летней» Турции 2021 года, то – 10 млрд.

«При этом в декабре весь крупный бизнес принял решение вернуть деньги туристам. Среди таких компаний — Pegas Touristik и «Tui Россия». Проблемы — у средних и малых, нишевых и приграничных туроператоров. На них приходится 10 млрд рублей общего долга, и этих денег для возврата туристам у них просто нет», — отметил собеседник издания.

При отказе от продления отсрочки по обязательствам в ближайшее время произойдет волна банкротств, считает источник «Известий». С этим рискуют столкнуться около ста туроператоров, а затем — порядка 3 тысяч турагентств, полагает он. Туристы же при таком раскладе событий смогут рассчитывать не более чем на 5% от стоимости тура, подчеркнул собеседник издания.

«Сейчас можно рассматривать четыре варианта развития событий. При отсутствии какого-либо решения туристы подают на туроператора в суд, и происходит блокировка счетов последнего. В этом статусе компания должна доказать свое право на работу и не может быть признана банкротом, ведь деньги на ее счетах есть», — указал источник.

Если же решение об отсрочке примут, но все документы не успеют принять до конца декабря, туроператоры могут столкнуться с судебными исками от туристов.