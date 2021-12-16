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54 минуты назад

Украина обратилась к "Газпрому" с предложением по газу

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) уже сейчас готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, продление транзитного контракта «станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы».

Макогон заявил также, что украинская ГТС гарантирует стабильную и «незаполитизированную» транспортировку газа в Европу и отвечает всем требованиям европейского законодательства.

«Это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями, которая на сегодняшний день является лучшим залогом безопасного транзита», - заявил Макогон.

Поставки «Газпрома» в Европу могут упасть до минимума

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. В рамках этого соглашения Украина получит за транзит более 7 млрд долларов. 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной о продлении транзита газа после 2024 года начнутся только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.

Компании,Видео,Дмитрий Песков,Газпром,
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