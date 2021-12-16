Украина обратилась к "Газпрому" с предложением по газу

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) уже сейчас готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании .

Макогон заявил также, что украинская ГТС гарантирует стабильную и «незаполитизированную» транспортировку газа в Европу и отвечает всем требованиям европейского законодательства.

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. В рамках этого соглашения Украина получит за транзит более 7 млрд долларов. 30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной о продлении транзита газа после 2024 года начнутся только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.