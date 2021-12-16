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1 час назад

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на 17 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона на платформе GSA Platform.

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу
Фото: ReutersReuters

Предложение о бронировании 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали осталось невостребованным.

Ранее «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» на декабрь.

15 декабря «Газпром» сообщил, что с начала года и к середине декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд кубометров газа. Это на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию компания уже поставила больше газа, чем за весь 2020 год.

Компании,Газпром,Интерфакс,
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