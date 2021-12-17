Глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить газ

При должной экономии Украине не понадобится импорт газа. Если страна сократит потребление топлива до уровня Польши, то сможет даже заняться экспортом. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, если текущие цены на газ сохранятся, то «Нафтогаз» будет не в состоянии покрывать такую разницу. Он добавил, что серьезно обсудит сложившуюся ситуацию с депутатами, которые голосуют за бюджет, определяющий источники и использование средств. Кроме того необходима беседа с потребителями.

«Мы действительно будем садиться и решать, как проживать», — заявил Витренко.

Он добавил, что коммунальным предприятиям необходимо переходить «с природного газа на биогаз». По его словам, биогаз можно делать с переработки мусора или сельскохозяйственного производства.

«Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом», — заверил Витренко.

Кроме того он призвал жителей Украины экономить на газе. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было бы таким же, как в Польше, то страна не нуждалась бы в импорте и могла бы экспортировать газ.