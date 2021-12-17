Услуги сотовой связи резко подорожают

Операторы сотовой связи могут поднять тарифы на 6-10% с начала 2022 года. Окончательного решения пока не приняли, вопрос будет обсуждаться. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, эксперты рассматривают эту меру в связи с увеличением расходов операторов и снижением доходов. Компании пытаются исправить положение дел увеличением тарифов. Новые расходы операторов связаны с переходом большинства клиентов на удаленную занятость и повышением пропускной способности сети. Также повышение связаны с ростом ставок аренды, инфляцией, инвестированием сетей и другими факторами.

Как заявляют представители операторов сотовой связи, повышать тарифы напрямую стало сложнее. Это связано с контролем ситуации на рынке услуг Федеральной антимонопольной службой. Например, в начале 2020 года «Вымпелком», Tele2 и «Мегафон» повысили тарифы. Ведомство провело проверку и выяснило, что цены взлетели на 3,5%, а в 2020 году тарифы повысились до 14%. Специалисты сочли такие повышения необоснованными и предписали вернуть тарифы на прежний уровень.

В настоящее время антимонопольная служба не видит причин для повышения тарифов с начала 2022 года.