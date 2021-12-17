Visa введет комиссию за новый сервис

С апреля 2022 года Visa введет плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы.

Речь идет об операциях в онлайне, которые соответствуют требованиям международного стандарта 3D Secure. Отмечается, что комиссии для банков-эквайеров, обслуживающих юрлицо, которое принимает платеж, будут составлять $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов, выпускающих карты, — $0,005 . При этом ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тысяч.

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Изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не отразится на условиях по эквайрингу для клиентов, отметил управляющий директор по развитию эквайринга кредитной организации Марк Баранов.

В Росбанке заявили, что кредитным организациям необходимо подключиться к новому сервису Visa и поддерживать уровень одобрения токенизированных операций на уровне более 90%.

Как заявил источник издания в одном из крупных банков, платежные системы стремятся оптимизировать свои тарифы, чтобы угодить всем игрокам. Они как снижают комиссии крупного ритейла, так и повышают сервисные сборы, уточнил он. Эксперты сомневается, что новый сбор значительно отразится на комиссиях для юрлиц или на доходах эквайрингового бизнеса.

3D Secure является одним из важнейших элементов защиты карточных трансакций, которые выполняются без предъявления самого «пластика», заявил директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. При оплате товара картой на кассе, согласно правилам платежных систем, ввод ПИН является безусловным подтверждением того, что оплату выполняет именно держатель карты.

«В онлайн-трансакциях изначально такого механизма не было, и это создавало высокие риски для интернет-магазинов», - отметил эксперт.

Механизм 3D Secure – онлайн-аналог ПИН с той же доказательной силой, указал Кузнецов.

Экспертный аналитик международного провайдера Ecommpay Олег Мороз заявил, что за счет изменения комиссий обостряется конкуренция платежных систем, от которой в конечном счете выигрывают конечные потребители, то есть пользователи карт.