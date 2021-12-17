В «Пятерочку» и «Магнит» пустят фермеров

У малых сельхозпроизводителей появится возможность размещать свою продукцию на льготных условиях в крупных сетях, таких как «Магнит» и «Пятерочка». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

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Как стало известно, пилотный проект «Фермерский островок» запустят 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях. Позже он распространится на всю страну.

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На «островки» фермеры смогут заходить кооперативом. При этом им не нужно будет соблюдать жесткие требования ретейлеров к поставщикам. Как пояснили в Корпорации МСП, у малых сельхозпроизводителей появится альтернативный канал сбыта.

«"Островки" будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ретейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения», — заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

«Фермерские островки» будут просторными — по 20–30 кв. м. В них будет представлен широкий ассортимент.

Пилотный проект по размещению торговых точек будет активен шесть месяцев. В общей сложности в стране должны открыться порядка 20 «островков», которые дадут возможность для сбыта продукции примерно 500 фермерам, указали в Корпорации МСП.

В Минэкономразвития поддерживают инициативу, так как благодаря данной мере количество занятых и выручка бизнеса увеличатся. Это, как отметили в ведомстве, соответствует национальным целям по развитию малого и среднего предпринимательства.

В «Магните» указали, что на их «Фермерских островках» представят продукцию местных производителей, которые хотят видеть свой товар на полках супермаркетов, но не имеют возможности стать поставщиками федеральной сети. Речь идет о молочной продукции, сырах, кондитерских изделиях, меде, мясной гастрономии, овощах.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова назвала данный механизм шагом вперед. Однако, по ее мнению, процесс объединения в кооператив может стать проблемой, поскольку модель юридически несовершенна. По ее мнению, для решения проблемы рынка сбыта для фермеров нужно развивать малогабаритную торговлю, проводить ярмарки.

Государству не следует убеждать торговые сети сотрудничать с фермерами, считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он выступает за льготную программу финансирования для групп малых производителей, которые хотят объединиться и открыть собственный магазин.