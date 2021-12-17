Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники Сбербанка пробежали 180 000 километров в честь 180-летия Сбербанка

Беговой проект Среднерусского банка SRB RUN получил золото в номинации «Лучший беговой онлайн проект». Ежегодное награждение победителей и призеров рейтинга ALL STARS 2021 по версии IRONSTAR состоялось 14 декабря 2021 в Москве.Проект реализован на базе мобильного приложения STRAVA. Все тренировки из приложения автоматически аккумулируются на сайте для сотрудников банка. Таким образом каждый сотрудник может отслеживать не только свои результаты, но и достижения коллег.В проекте зарегистрировано более 2000 участников, которые в течение 2021 года преодолели дистанцию 180 000 километров.«Мы стараемся создать как можно больше возможностей для занятия спортом для наших сотрудников. Проект SRB RUN позволяет каждому участнику внести свой вклад в достижение командного результата и таким образом создает дополнительную мотивацию для тренировок», — рассказал вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл БРЕЛЬ. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Сотрудники Сбербанка пробежали 180 000 километров в честь 180-летия Сбербанка
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today
Компании,Кирилл Брель,Сбербанк России,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители