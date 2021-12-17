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29 минут назад

Wildberries запустил продажи в Великобритании

Маркетплейс Wildberries запустил продажи в Великобритании, говорится в сообщении компании.

Wildberries запустил продажи в Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Wildberries объявил о выходе в Великобританию, которая стала 19 страной присутствия компании", - говорится в сообщении.

Жители Великобритании смогут воспользоваться предложением 5,5 млн наименований товаров от 164 тыс. международных брендов: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, детские товары, электроника, книги, зоотовары, товары для дома и многое другое, отмечает ретейлер. В будущем Wildberries предложит своим клиентам еще больше различных товаров из разных ценовых сегментов.

В 2021 году компания вышла на рынки США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии и Турции. В 2020 году Wildberries запустил продажи в Польше, Словакии, Израиле и других странах.

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