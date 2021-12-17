В Киеве привели Берлину новые аргументы против "Севпотока-2"

«Оператор ГТС Украины» (ОГТС) представил Федеральному министерству экономики и защиты климата Германии «развернутую аргументацию» о рисках и возможных негативных последствиях сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

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«Мы предоставили развернутую аргументацию относительно рисков и потенциальных последствий в случае сертификации Nord Stream-2 AG в обход европейского законодательства», - сказала Белькова.

Она отметила, что представленные аргументы могут повлиять на позицию германского министерства экономики и защиты климата.

По словам представителя ОГТСУ, украинская сторона еще раз обратила внимание на угрозы, которые несет проект «Северный поток – 2» в случае запуска, а также на необходимость сохранения транзита газа через Украину.

16 ноября германский регулятор заявил о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, пока он не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Процесс сертификации возобновится, когда завершится передача основных активов дочерней компании и проверка ее документации.