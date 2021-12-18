В московском магазине появился «уникальный сервис»

«Я думаю, это как-то связано с лотками, на которые раскладывают колбасу: своего рода борьба за экологию. Так было и с пакетами, когда они повсеместно стали платными. Не утверждаю, но предполагаю», — написала россиянка. «Я лучше бы рубль заплатил за выкладку на бумагу вместо лотков», — ответили ей. Многие участники дискуссии признались, что им проще самостоятельно осуществить бесплатную нарезку дома.