Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
48 минут назад

Приставы добились от Telegram погашения многомиллионных долгов

Мессенджер Telegram полностью выплатил 15 млн рублей штрафов в России, сообщил «Интерфакс».

Telegram выплатил штрафы на 15 млн в России
Фото: ТАССТАСС

Ранее против компании завели шесть исполнительных дел. Теперь в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) больше нет информации об исполнительных производствах в отношении мессенджера. Дела открывали по решениям Таганского суда Москвы, который потребовал принудительно взыскать деньги с компании.

Telegram выписывали несколько штрафов за неудаление контента, который признан в России незаконным. Теперь, по последним данным, штрафы остались не погашенными у Twitter — 34,7 млн рублей, Facebook — 17 млн рублей и Google — 8,5 млн рублей.

Германия предложила ужесточить контроль над Telegram

Ранее для Telegram выпустили очередное обновление. В новой версии приложения добавили инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования.

Компании,Google,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители