Telegram выплатил штрафы на 15 млн в России

Мессенджер Telegram полностью выплатил 15 млн рублей штрафов в России, сообщил «Интерфакс».

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Ранее против компании завели шесть исполнительных дел. Теперь в банке данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) больше нет информации об исполнительных производствах в отношении мессенджера. Дела открывали по решениям Таганского суда Москвы, который потребовал принудительно взыскать деньги с компании.

Telegram выписывали несколько штрафов за неудаление контента, который признан в России незаконным. Теперь, по последним данным, штрафы остались не погашенными у Twitter — 34,7 млн рублей, Facebook — 17 млн рублей и Google — 8,5 млн рублей.