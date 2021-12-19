Абрамович купил самый дорогой частный самолет в России

Российский миллиардер Роман Абрамович купил самый дорогой в стране частный самолёт — Boeing 787-8 Dreamliner, оценочная стоимость которого достигает $350 млн. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свои источники на авиарынке. Ни у одной из российских авиакомпаний нет самолётов семейства Dreamliner, у мировых авиаперевозчиков их всего 250.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что Абрамович выставил на продажу свой самолёт с читальным залом за $100 млн. По данным Flight Radar , 18 декабря Dreamliner прилетел из Базеля, где проводили его оснащение, в московский аэропорт Внуково, в котором обслуживается частная авиация. Полное переоснащение лайнера заняло два года, оно началось в 2019 году. Этот самолёт построили в июне 2015 года для швейцарской авиакомпании Privateair, работавшей в сфере бизнес-перевозок, но так и не передали ей из-за закрытия авиаперевозчика.

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Для личных нужд такие огромные самолёты используют очень редко. Собеседник издания рассказал, что этот частный джет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей. Дальность полёта с 25 пассажирами на борту — 18 418 км, площадь салона — 224,4 кв.м. Раскрашен лайнер достаточно сдержанно, чтобы привлекать меньше внимания, добавил источник Forbes. Сообщается, что стоимость этой модели достигает $248,3 млн, его дополнительное оснащение обошлось миллиардеру как минимум в $100 млн, так как Абрамович известен своими экстраординарными желаниями.

Например, на предыдущем самолёте Абрамовича была установлена противоракетная система.

«Роман Аркадьевич сделал себе новогодний подарок», — заключил собеседник Forbes.

«Модели Boeing 787-8 и 787-9 относятся к категории very VIP, это действительно огромные машины с фантастическими интерьерами. В год Boeing и Airbus производят не более двух-трёх подобных бизнес-джетов», — сообщил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

Он рассказал, что площадь лайнера позволяет владельцам воссоздать интерьер свой яхты или загородного дома, однако это будет стоить баснословных денег.

Например, монархам Саудовской Аравии интерьер обошёлся дороже самого самолёта, а на отделку Boeing 787, подаренного правительством Катара президенту Турции Реджепу Эрдогану, пошло более 120 кг драгоценных металлов.