"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет

В «Роскосмосе» опровергли информацию о шестимиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сообщения о расходах в шесть миллионов рублей ложные — на самом деле на еду и питание было потрачено не больше 500 тысяч. В госкорпорации также сообщили, что сожалеют о желании «определенных лиц дискредитировать работу российских научных коллективов».

Церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности состоялась 29 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Награждение происходит один раз в пять лет начиная с 2011 года, лауреатом может стать российский коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в этой области.