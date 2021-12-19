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40 минут назад

В Роскосмосе опровергли информацию о банкете за шесть миллионов рублей

В «Роскосмосе» опровергли информацию о шестимиллионных тратах на банкет в честь премии Гагарина, сообщает РИА Новости.

"Роскосмос" опроверг сообщения о миллионных тратах на банкет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации агентства, сообщения о расходах в шесть миллионов рублей ложные — на самом деле на еду и питание было потрачено не больше 500 тысяч. В госкорпорации также сообщили, что сожалеют о желании «определенных лиц дискредитировать работу российских научных коллективов».

Церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности состоялась 29 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Награждение происходит один раз в пять лет начиная с 2011 года, лауреатом может стать российский коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в этой области.

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Ранее в «Роскосмосе» рассказали о стоимости путевок на космодром Восточный. Стоимость посещения не превышает 10 тысяч рублей для взрослых и пяти тысяч рублей — для детей, сообщили в пресс-службе корпорации.
Компании,Юрий Гагарин,Роскосмос,РИА Новости,
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