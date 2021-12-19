Прокачка российского газа в Германию оказалась под угрозой остановки

«Газпром» заказал на 20 декабря транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал – Европа», по которому газ поступает в Германию, в минимальном значении за месяц. На это обратил внимание «Интерфакс».

Всего компания запланировала 3,8 млн кубометров — 4,3% от пропускной способности магистрали — из предложенных 89,1 млн.

Как пишет агентство, не исключено, что уже 20 декабря с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки.

Резкое снижение мощностей суточных поставок началось с пятницы — тогда их объем составил 27 млн кубометров. Бронь на субботу, 18 декабря, была 5,2 млн кубометров, на воскресенье — 4,7 млн.

17 декабря прошел аукцион «на сутки вперед», где «Газпром» мог выкупить мощность газопровода «Ямал – Европа» на следующий день заранее, как делал весь текущий месяц. Но компания отказалась от предложения, предпочтя аукцион «в течение дня».