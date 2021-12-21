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2 часа назад

WP: Германия не может сертифицировать "Северный поток - 2" из-за давления ЕС и США

Вашингтон и Брюссель видят в "Северном потоке - 2" предмет торга в диалоге с Москвой и вынуждают Берлин задерживать сертификацию газопровода. Такое мнение публикует Wasington Post.

Германия не может сертифицировать "Северный поток - 2" из-за давления ЕС
Фото: Jens B�ttner/dpa/Global Look PressJens B�ttner/dpa/Global Look Press

"Ситуация вокруг "Северного потока – 2" запутанная. А последствия принятых в его отношении дипломатических, политических и экономических решений огромны", - говорится в статье.

Автор Энтони Файола отмечает, что среди западных стран Германия наиболее заинтересована в запуске газопровода. Если проект будет заморожен, то новое немецкое правительство рискует вызвать недовольство среди промышленников, рассчитывающих на недорогое голубое топливо. ЕС и США в свою очередь хотят оставить "Северный поток - 2" орудием в борьбе с гипотетическим вторжением России на Украину, продолжает журналист.

В настоящее время немцы "провернули то, что лучше всего удается их бюрократии— выиграли время благодаря волоките", резюмирует Файола, добавляя, что в Берлине надеются на разрешение кризиса в отношениях РФ и Запада.

Ранее недавно избранный канцлером Германии Олаф Шольц назвал газопровод "Северный поток — 2" исключительно экономическим проектом.

Компании,Олаф Шольц,ЕС,
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