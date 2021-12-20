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29 минут назад

Илон Маск лишится 11 миллиардов долларов из-за налогов

Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире Илон Маск назвал сумму, которую заплатит в виде налогов в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.

«Более $11 миллиардов»: Маск посчитал свои налоги за год
Фото: ReutersReuters

«Для тех, кто интересуется: я заплачу более 11 миллиардов долларов налогов», — сообщил он.

На момент написания новости Forbes оценивает общее состояние Маска в 244.2 миллиарда долларов.

Маск — не единственный американский миллиардер, который в этом году может заплатить огромные налоги из-за продажи ценных бумаг. Крупнейшие магнаты США активно избавляются от своих акций после резкого повышения их стоимости, а также ввиду потенциального повышения налогов в 2022 году.

Акции компании Amazon на 9 миллиардов долларов продал ее основатель Джефф Безос, второй в списке богатейших людей мира, а Марк Цукерберг ликвидировал акции Meta (бывшая Facebook) на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Компании,Илон Маск,Джефф Безос,Марк Цукерберг,Amazon,SpaceX,Forbes,
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