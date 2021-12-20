Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
47 минут назад

Нефтяной гигант решил уйти из России

Крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol решила продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нефтяной гигант решил уйти из России
Фото: ReutersReuters

На данный момент у нефтяного гиганта есть доли в совместных предприятиях с «Газпром нефтью»: в «Евротэк-Югре» (68 процентов) и «АСБ Гео» (50,01 процента). После заключения сделки «Газпром нефть» консолидирует 100 процентов этих предприятий. Как рассказали источники издания, активы будут проданы за символическую цену. При этом сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года.

В общей сложности Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 миллионов долларов и, вероятно, не сможет вернуть эти деньги в рамках сделок, отмечает газета.

В Fitch оценили вероятность обвала цен на нефть

По мнению экспертов, продажа российских активов идет в рамках объявленной цели компании по общему снижению инвестиций в углеводороды. Таким образом, Repsol станет первой иностранной компанией, которая уйдет из России под лозунгом декарбонизации. Пик инвестиций Repsol в Россию пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями.

В октябре компания объявила о масштабных планах по изменению и решила к 2050 году стать углеродно-нейтральной. Помимо прочего Repsol готовится увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику и производство водорода, сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 15 процентов к 2025 году.

Компании,Газпромнефть,Fitch Ratings,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители