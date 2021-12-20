Часть вин может исчезнуть из магазинов

С 1 января 2022 года часть винодельческой продукции может исчезнуть из розничной торговли. Об этом «Ведомостям» сообщили представители нескольких виноторговых компаний. Это обусловлено решением не продлевать мораторий на действие 345-ФЗ, который внес поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. В Минсельхозе также сообщили, что сейчас вопрос продления действующего моратория в ведомстве не рассматривают.

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Поправки подписал президент РФ Владимир Путин 2 июля 2021 года. Они предусматривают введение в закон о регулировании алкогольного рынка новой классификации винодельческой продукции. Например, некоторые напитки, которые ранее маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Переходный период не был предусмотрен, поэтому, согласно законодательству, вино с неправильной маркировкой необходимо признавать фальсификатом и уничтожать.

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Контроль за новыми правилами был отменен до 31 декабря. В настоящее время в обороте все еще есть много продукции, которую ввозили и производили по старым правилам.

«Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу у всей индустрии», — заявил президент одного из крупнейших импортеров вина, Simple Group, Максим Каширин.

Он считает, что сложившаяся ситуация может повлечь за собой дефицит легального вина на полках магазинов, финансовые потери бизнеса и, как следствие, рост теневого рынка.

Виноторговой компании Fort уже поступили новые декларации о соответствии на 85% продукции, отмечает ее исполнительный директор Александр Липилин. Это касается товаров, на которые приходятся основные продажи (просекко, шампанское и большая часть тихих вин). Однако от остальной части ассортимента придется отказаться, указал Липилин.

По мнению руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, недорогие (стоимость которых составляет 400 рублей или менее) импортные вина с географическими идентификаторами вряд ли попадут под сильный удар после окончания моратория. Их быстро раскупают, отметил он. По словам Ставцева, в крупном ретейле они есть в небольшом количестве.

X5 Group решил прекратить импорт и приемку продукции с маркировкой и декларациями, не соответствующими 345-ФЗ, чтобы не возникало в дальнейшем проблем с поставками.