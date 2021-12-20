Стали известны детали ухода нефтяного гиганта из РФ

Испанская нефтяная компания Repsol, которая продаёт последние российские активы «Газпром нефти», выручит от сделки €30 млн, эта сумма в 10 раз меньше инвестированного в проекты объёма, передаёт ТАСС со ссылкой на источники. Компания владеет долями в совместных с «Газпром нефтью» предприятиях: 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео».

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Как заявил собеседник агентства, активами интересовались «Зарубежнефть» и ЛУКОЙЛ, однако «Газпром нефть», владеющая по 50,01% в каждом из проектов, воспользовалась преимущественным правом выкупа. По словам другого источника, стороны уже обратились в ФАС за согласованием сделки.

У Repsol Upstream после продажи активов «Газпром нефти» в России бизнеса больше не остается. Компания не будет сохранять представительство в России, офис будет закрыт, — сказал источник.