«Газпром» отказался бронировать доптранзит через Украину

«Газпром» принял решение не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на аукционе в понедельник, 20 декабря, в ходе которого предлагались объемы в 89,1 млн куб. м в сутки. Лишь 19,28 млн куб. м. оказались востребованными.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», но они остались невостребованными. Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год.

Напомним, что утром 20 декабря спотовая цена газа в Европе в моменте превысила $1900 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки по газопроводу «Ямал-Европа» и приближения нового похолодания.

16 декабря пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что компания уже сейчас готова продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа в Европу после 2024 года. По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, продление транзитного контракта «станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы». Макогон заявил также, что украинская ГТС гарантирует стабильную и «незаполитизированную» транспортировку газа в Европу и отвечает всем требованиям европейского законодательства.