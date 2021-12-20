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27 минут назад

Эксперт Марцинкевич: «Газпром» обернул газовые правила Европы в свою пользу

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что «Газпром» обернул европейские газовые правила в свою пользу без вовлечения в энергетическую войну, и, по его словам, компании это выгоднее, пишет новостной портал Экономика Сегодня.

Газовые правила Европы назвали выгодными для «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европа диктует газовым поставщикам, в том числе «Газпрому», свои условия, в связи с чем у большинства россиян возникает вопрос, почему компания не «прикрутит кран» ЕС для того, чтобы показать силу и нежелание выполнять политически обоснованные требования.

По мнению эксперта, «Газпром» получает большую выгоду, играя по правилам Европы.

Компании,Борис Марцинкевич,Газпром,ЕС,
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