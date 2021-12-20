Газовые правила Европы назвали выгодными для «Газпрома»

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что «Газпром» обернул европейские газовые правила в свою пользу без вовлечения в энергетическую войну, и, по его словам, компании это выгоднее, пишет новостной портал Экономика Сегодня.

Европа диктует газовым поставщикам, в том числе «Газпрому», свои условия, в связи с чем у большинства россиян возникает вопрос, почему компания не «прикрутит кран» ЕС для того, чтобы показать силу и нежелание выполнять политически обоснованные требования.