Россию обвинили в попытке усугубить энергетический кризис в Европе

Ограниченные поставки российского газа по основному транзитному маршруту в Германию с приходом похолодания могут еще больше усугубить энергетический кризис в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно данным Regional Booking Platform, 19 декабря на аукционах для транспортировки газа в Германию через Белоруссию и Польшу «Газпром» забронировал лишь 4% мощностей в пункте Мальнов в Германии, куда газ поступает по российскому трубопроводу «Ямал-Европа».

При этом на большинстве однодневных аукционов в декабре «Газпром» бронировал около 35% мощностей.

20 декабря Россия также отказалась от резервирования дополнительных мощностей «Ямала-Европы» для увеличения потока газа через Украину.

Сокращение потоков газа уже побудило европейские металлургические заводы и производителей удобрений сократить объемы производства.

Согласно прогнозам, в начале недели температура в Европе на короткое время упадет ниже сезонных норм, что приведет к еще большей нагрузке на подземные хранилища.

Если «Газпром» не зарезервирует дополнительные мощности на однодневных аукционах, Европе придется забрать еще больше газа из своих подземных газовых хранилищ, которые заполнены всего на 60% - это минимальные значения для декабря.