«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в ЕС. В случае же прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у основных потребителей в Европе останется только маршрут «Северный поток — 1», считают эксперты. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года.
Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу "Ямал - Европа" со стороны "Газпрома" может фактически реализовать угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии поставок топлива в страны ЕС, включая Германию и Польшу. Более того, такое решение может усугубить ситуацию в преддверии разгара отопительного сезона в Европе. На 20 декабря российский монополист заказал лишь 3,8 млн кубометров газа из предложенных 89,1 млн. Этот показатель составил всего 4,3% от пропускной способности магистрали и оказался минимальным значением брони с начала декабря.
При таком раскладе не исключено, что к концу месяца с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки. Тем временем в ходе утренней сессии торгов 20 декабря на нидерландском хабе TTF стоимость тысячи кубометров топлива превысила отметку $1,7 тыс. Еще более резкий скачок произошел на лондонской площадке ICE, где ценник фьючерсов взлетел выше $1,9 тыс. Но даже столь высокая планка - еще не предел, предостерегают эксперты.
При резком снижении транзита российского топлива через трубопровод "Ямал – Европа" у ЕС останется два резервных маршрута поставок - "Северный поток - 1" и газотранспортная система (ГТС) Украины. Однако досрочное выполнение "Газпромом" контрактных обязательств по прокачке 40 млрд кубов газа через Киев может привести к серьезному снижению топливных потоков в европейском направлении, считают эксперты.
По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, при таком раскладе биржевые цены на газ пойдут резко вверх уже в ближайшее время. Это произойдет на фоне ощутимого снижения топливных запасов в европейских подземных хранилищах. В той же Германии сейчас фиксируют рекордно низкие объемы топлива, а ПХГ заполнены лишь на 60%.
"Еще до конца декабря мы увидим биржевой газовый ценник на уровне выше $2 тыс. за тысячу кубов. Вероятнее всего, уже в январе топливная стоимость пробьет планку $3 тыс. И это - не фантастика", - отметил Пикин.
При этом складывается впечатление, добавил эксперт, что и Олаф Шольц (канцлер ФРГ), и Анналена Бербок (глава МИД Германии) сами играют на газовых фьючерсах. После каждого резкого заявления с их стороны топливные цены неизменно отправлялись в "свободное плавание".
"Я бы внимательно посмотрел на инсайдерские сделки финансового регулятора. Вот завтра господин Шольц заявит, что СП-2 вообще не будут вводить в эксплуатацию, и биржевые цены в ту же минуту поднимутся в район $2,5-3 тыс., а кто-нибудь из трейдеров обязательно станет миллиардером. Однако немцы очень расчетливы, они не будут блокировать на территории ЕС уже готовый проект", - резюмировал эксперт.
"Газпром" уже заявил, что полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Однако монополист не желает продавать дополнительные объемы топлива сверх установленного плана, так как у него попросту нет свободных запасов газа. Усиленный внутренний спрос вкупе с частичным истощением собственных месторождений не позволяет "Газпрому" нарастить транзит по ключевым европейским направлениям, подчеркивают эксперты.
По мнению заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, позиция "Газпрома" никак не связана с желанием поспекулировать вокруг темы замедления сертификации СП-2.
"В середине 10-х годов "Газпром" активно инвестировал в Бованенковское газовое месторождение. Запасы на Ямале превышали 5 трлн кубов. Но с каждым годом объемы истощались на 4-5%. По текущим оценкам, усиленно выкачивать оттуда газ уже нельзя, это очень рискованно", - объяснил аналитик.
Иными словами, "Газпром" не занимается манипулированием энергорынка ЕС, как бы ни уверяли нас в обратном европейские политики и эксперты. Однако российскому монополисту выгодна сложившаяся рыночная конъюнктура, подчеркнул Белогорьев.
"Со стороны кажется, что "Газпром" сам затягивает сертификацию СП-2. Монополист мог еще в августе предоставить документы касательно перерегистрации швейцарской "дочки" Nord Stream 2 AG, прекрасно зная, что он не будет исключен немецким регулятором из-под действия европейской газовой директивы", - отметил эксперт.
Он добавил, что соответствующие поправки в энергетическое законодательство ЕС были приняты еще в мае 2019 года, "Газпрому" это было хорошо известно. В итоге стратегия монополиста, направленная на обход ограничений, вполне логично привела к затягиванию сертификации.
В лучшем случае, окончание процедуры ввода трубопровода произойдет не раньше сентября 2022 года, в худшем - в начале следующего отопительного сезона, заключил Белогорьев.
Если ГТС Украины будет и дальше изнашиваться, то это неизбежно приведет к ускорению сертификации и ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Германии нужен транзит через Киев, чтобы создать транзитную подушку безопасности в разгар отопительного сезона. В то же время СП-2 является гораздо более экологичным проектом, чем украинская ГТС, считают эксперты.
По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, в ближайшие годы техническое состояние ГТС Украины рискует прийти в негодность. В то же время на ее модернизацию Киеву потребуются миллиарды долларов.
"Украинская ГТС разваливается на глазах, с каждым годом ситуация становится все более критичной. На латание труб киевское правительство выделяет $3-5 млн, но это - ничтожно мало. Независимые аудиты несколько лет назад оценивали модернизацию системы в районе $5 млрд, но сейчас эта сумма вполне может пробить и $10 млрд", - объяснил эксперт.
При этом углеродный след от изношенной украинской ГТС в разы больше, чем от нового СП-2. Таким образом, Киев, сам того не желая, подталкивает европейцев к вводу российского газопровода.
Пасечник также отметил, что для Украины сейчас главной проблемой является досрочное выполнение "Газпромом" годовых контрактных обязательств по прокачке 40 млрд кубов. Это означает, что в ближайшие недели Киев рискует лишиться поставок российского топлива.
"О системе виртуального реверса при таком раскладе украинцам придется забыть. Вместо виртуального, придется покупать у европейцев реальный газ по спотовым ценам выше $1 тыс. "Газпрому" же нет никакого резона договариваться с Киевом по транзитным поставкам до 2025 года", - подчеркнул Пасечник.
В свою очередь Пикин заметил, что единственной возможностью для Киева обезопасить себя в разгар отопительного сезона стала бы возможность прямых топливных поставок из России. Однако с учетом политических разногласий украинские власти не пойдут на этот шаг.
"Зеленскому было бы полезно встретиться с Путиным. Вся проблема в том, что президент России встречается только тогда, когда переговоры могут быть результативны. При затягивании Киевом минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе переговоры по прямым поставкам газа невозможны", - заключил аналитик.