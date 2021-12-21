Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал - Европа как "абсолютно коммерческую". Ранее стало известно, что реверсные поставки газа начались по трубопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу.

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", - ответил он на соответствующий вопрос.