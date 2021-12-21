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4 часа назад

В Кремле оценили ситуацию с поставками по газопроводу Ямал - Европа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал - Европа как "абсолютно коммерческую". Ранее стало известно, что реверсные поставки газа начались по трубопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу.

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", - ответил он на соответствующий вопрос.

Согласно данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" из Германии в Польшу начались после того, как "Газпром" накануне отказался бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

Компании,Дмитрий Песков,Газпром,
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