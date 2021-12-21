В декабре прошел первый Актион Саммит крупных российских компаний — обсудили будущее профессий

Группа Актион 14 декабря провела первый саммит крупных российских компаний, на котором обсудили будущее ключевых профессий. Актион Саммит — это ежегодная конференция для ключевых департаментов крупных компаний и чиновников госструктур. Темы саммита затрагивают тренды развития всех профессий бэк-офиса.

«Мероприятие прошло в Lotte Plaza и включало шесть секций: «Бухгалтерия», «Право», «Кадры и HR», «Финансы», «Охрана труда» и «Госзаказ». В каждой секции выступали спикеры от крупного бизнеса и госструктур. На одной площадке встретились эксперты из Сбербанка, Deloitte, КМПГ, МТС и руководители из Минфина, ФНС, ФАС, Казначейства. В саммите приняли участие 400 начальников из департаментов крупных организаций», — говорится в сообщении.

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Участники саммита сошлись во мнении, что основной тренд в развитии профессий бэк-офиса — цифровизация.

Леонид Шнейдман, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заявил, что авангард технического прогресса — это бухгалтерия. Алексей Урусов из «Газпром нефть» обсудил с финансистами процессы бюджетирования и планирования в условиях тотальной цифровизации. Начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов рассказал юристам о цифровизации антимонопольного и тарифного регулирования. Директор по развитию ALFA HR Алексей Иванов поделился с кадровиками и HR опытом развития IT-систем управления персоналом в крупных компаниях.

На практической части саммита обсуждалось, какие навыки нужны в будущем и как их получить. Участники выбрали три главных: технологические навыки, умение разбираться в основных бизнес-процессах и готовность постоянно учиться.

Анна Имас, директор корпоративного бизнеса Группы Актион, рассказала об успешном опыте обучения навыкам будущего в системе «Актион 360». На успех повлиял новый формат — микрообучение. Это программы до 30 минут, где пользователь узнает о важном, получает навыки и экономит время. Также популярностью пользуются курсы-коллаборации с крупными консалтерами, например, Deloitte. В «Актион 360» есть и «классические» программы с выдачей диплома установленного образца. Все это помогло за год существенно повысить показатель доучиваемости в обучении. На популярных программах 80% тех, кто начал обучение, успешно заканчивают курс. Таким показателем мало кто может похвастаться на рынке EdTech.