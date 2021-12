Сбербанк запустит новый вид рассрочки в 2022 году

Сбербанк в 2022 году планирует в пилотном режиме запустить рассрочку buy now pay later (BNPL, «покупай сейчас, плати позже»). Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Кирилл Царёв. Купить товары с такой рассрочкой уже предлагают Тинькофф-банк и «Яндекс.Маркет». Ранее стало известно, что Банк России решил ограничить возможности банков давать рассрочку в магазинах. «В следующем году мы планируем пилотно запустить ставший уже почти нарицательным продукт buy now pay later. Если появятся еще какие-то новые продукты, я думаю, что их мы тоже сделаем», — привела «Лента.ру» слова Царёва. Рассрочка buy now pay later — набирающий популярность способ оплаты товаров в интернет-магазинах. Он предполагает, что покупатели могут рассчитываться за покупку не сразу и при этом без переплат. Стоимость товара делится на четыре части, вносить их можно постепенно. Чтобы забрать свой заказ, достаточно внести 25% от его стоимости. При этом продавцы получают всю сумму через 1-3 дня после покупки. У Сбербанка уже работает похожий сервис — «Покупай со Сбером». Он позволяет оплатить товар деньгами банка, а потом вернуть средства небольшими суммами без переплаты. Однако, по словам Царёва, BNPL — это другой продукт. «У них две разные чуть-чуть юридические механики: у потреба в виде рассрочки и у BNPL. Мы сейчас просто эту альтернативную механику разрабатываем, мы уже понимаем, как она будет выглядеть», — объяснил он. Сервис buy now pay later в апреле 2021 года первым в России запустил Тинькофф-банк, он получил название «Долями». В конце августа похожая услуга появилась у «Яндекс.Маркета». Ранее «Секрет» писал о том, у Центробанка появились претензии к российским кредитным организациям из-за того, что они дают рассрочки в магазинах в обход закона о потребительском кредите. Регулятор указал на случи, когда человеку сначала дают возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. ЦБ призвал кредитные организации не поощрять подобные схемы. Фото: press.sber.ru