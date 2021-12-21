«Газпром» прокомментировал остановку поставок газа в Германию

«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану», — прокомментировал Куприянов ситуацию.