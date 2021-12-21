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1 час назад

«Газпром» прокомментировал остановку поставок газа в Германию

«Газпром» выполняет все свои обязательства, заявил The Bell пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану», — прокомментировал Куприянов ситуацию.

Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились 21 декабря. Причиной этого стало решение «Газпрома» не бронировать мощности для транзита. В Кремле назвали остановку «коммерческой историей».

Между тем, цена газа в Европе достигла исторического рекорда, преодолев отметку в две тысячи долларов за тысячу кубометров.

Компании,Видео,Сергей Куприянов,Газпром,
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