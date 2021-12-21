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1 час назад

В «Газпроме» заявили об изменении цен на газ с 2022 года

Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

В «Газпроме» заявили об изменении цен на газ с 2022 года
Фото: ТАССТАСС

«К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость газа на европейском рынке вновь побила рекорд. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за глупых заявлений европейских политиков, пишет RT. Россию заподозрили в давлении на Европейский союз из-за отказа в сертификации «Северного потока — 2», пишет телеканал 360.

Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Компании,
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