В «Газпроме» заявили об изменении цен на газ с 2022 года

Стоимость газа на мировом рынке с 2022 года могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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«К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022—2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок», — рассказал Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Он добавил, что в сравнении с «доковидными» уровнями цены по-прежнему останутся высокими.