Малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка

К уходу с рынка малых и средних предприятий рыбной промышленности приведет второй этап запланированного на 2023 год распределения инвестиционных квот среди рыбопромышленников. Об этом сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

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Речь идет о предприятиях, занимающихся промыслом рыбы и крабов, пишет "Коммерсантъ". Крупнейшие рыбопромышленники, участвовавшие в первом этапе аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов, станут бенефициарами второго этапа, тогда как малые и средние предприятия могут уйти с рынка.