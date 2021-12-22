Производители призвали поднять цены на шампанское

Ассоциация производителей игристых вин предложила пересмотреть минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина в 2022 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации министру финансов РФ Антону Силуанову.

Фото: ТАСС ТАСС

Специалисты в области производства шампанских вин считают, что стоимость напитков в бутылке 0,75 л должна составлять минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов. В настоящее время МРЦ на игристые вина составляет 169 рублей, а у заводов минимальная цена составляет 118 рублей за бутылку.

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Добросовестным производителям проблематично уложиться в действующие минимумы по цене при изготовлении напитков с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, говорится в письме. А розничные сети в ходе переговоров требуют предоставить им продукцию по нынешним минимальным ценам. По словам авторов письма, это влечет за собой риск того, что на прилавках появится более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья.

В Минфине пока не получили обращение ассоциации, сообщили в ведомстве. Однако письмо будет рассмотрено в установленном порядке после его получения, отметили там.

Напомним, что в середине ноября Минфин произвел индексацию МРЦ на водку и другие крепкие напитки. Минимум на водку «Беленькая» повысили на 7,4%, до 261 рублей за 0,5 л, на коньяк — на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 л, на бренди — на 7,4%, до 348 рублей.

Вопрос об увеличении минимальной цены на игристое нужно рассмотреть, подсчитав себестоимость изготовления напитка, подчеркнул ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. По его словам, минимальная стоимость российского шампанского не должна быть меньше 250 рублей.