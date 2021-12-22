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1 час назад

Шведская компания решила строить станции 5G в России

Шведская компания Ericsson собирается локализовать производство базовых станций 5G в России, выяснила газета «Коммерсант», сославшись на источники на рынке электроники.

Базы 5G в России построят шведы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Пока компания думает, строить ли собственное предприятие в России или найти партнёра, на мощностях которого можно развернуть производство, рассказали источники издания. В качестве потенциального партнёра шведы рассматривают GS Group.

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Потенциальный партнёр компании GS Group — АО «Концерн инновационные технологии» — производит электронику, светодиоды и микросхемы.

Сейчас Ericsson проводит технологический аудит производственной площадки компании в Калининграде, сообщила газета. В Ericsson не подтвердили и не опровергли «Коммерсанту» эту информацию, сказав, что «ведут постоянный диалог с властями многих стран, включая Россию, для реализации потенциала 5G и других технологий».

В GS Group и Минцифры также ничего не прокомментировали.

В августе комиссия по радиочастотам решила разрешить операторам связи продлить лицензии на использование частот для LTE (4G) при условии, что с 2023 года они будут использовать в строительстве сетей отечественное оборудование, в том числе произведённое на совместных с зарубежными компаниями предприятиях. После этого зарубежные компании заинтересовались возможностью локализовать производство в России, отметил «Коммерсант».

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Сначала финская компания Nokia заявила, что хочет учредить в России совместное предприятие с производителем вычислительной техники Yadro для выпуска базовых станций 4G и 5G. Идею стали рассматривать и в китайских ZTEв и Huawei. У последней, по словам источников издания, тяжело идут переговоры с участниками рынка и российскими властями.

Ранее обсуждался сценарий, при котором партнёром Huawei стало бы «МТС электроника», ранее учреждённая МТС. Но Huawei на переговорах так и не высказала однозначную позицию относительно своих планов по локализации, рассказали источники «Коммерсанта».

В конце января аналитики оценили общие траты на развитие сетей пятого поколения связи в России до 2027 года в 1–1,1 трлн рублей. По оценкам экспертов, раньше 2024 года активное внедрение 5G в РФ не начнётся.

Компании,Рошен,МТС,Газета "Коммерсантъ",
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