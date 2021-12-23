Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
14 часов назад

«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 24 декабря

«Газпром» во время аукциона не забронировал на пятницу, 24 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 24 декабря
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform.

Предложение на пятницу во время дополнительной сессии оказалось невостребованным, всего предлагались мощности в объёме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали.

20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».

15 декабря «Газпром» сообщил, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа. Отмечается, что «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Компании,Дмитрий Песков,Газпром,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители