Степашин рассказал Мишустину о спасении «Газпрома»

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в ходе совещания экспертного совета при правительстве России у премьер-министра Михаила Мишустина вспомнил, как вместе с нынешним главой «Сбербанка» Германом Грефом спас «Газпром» от распила. Об этом сообщает РИА «Новости».
Степашин рассказал, что во время его недолгого пребывания в должности премьер-министра РФ вместе с экспертным советом при правительстве ему удалось найти способ, чтобы списать 32 млрд долларов долга с Германии и спасти «Газпром» от распила.
Он отметил, что в спасении «Газпрома» активное участие принимал Герман Греф, входивший тогда в состав коллегии Министерства государственного имущества РФ.
«Он держался как стойкий оловянный солдатик, и "Газпром" сегодняшний благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем», - сказал Степашин о Грефе.
Сергей Степашин в 1999 году непродолжительное время - 82 дня - возглавлял правительство России.