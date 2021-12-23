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1 час назад

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Газпром»

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Мария Тсони подтвердила, что «Нафтогаз» подал жалобу с требованием обязать российскую компанию «Газпром» продать в Евросоюз крупные партии газа для поставки на украинско-российской границе. Об этом пишет ТАСС.

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Газпром»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в Еврокомиссии рассмотрят жалобу и оценят ее с помощью стандартных процедур.

Ранее поступила информация, что «Нафтогаз Украины» отправил в Еврокомиссию жалобу, в которой призвал заставить «Газпром» продать в ЕС значительные объемы газа с прокачкой через территорию Украины. Украинская компания также обвинила «Газпром» в создании искусственных препятствий, которые провоцируют энергетический кризис в европейских странах. Как полагает «Нафтогаз», цель России — создать искусственный дефицит газа и надавить на Евросоюз, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока — 2». Именно нарушения «Газпромом» антимонопольного законодательства привели к тому, что цены на газ в Европе резко взлетели, уверена украинская компания.

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что отказ «Газпрома» от поставок больших объемов газа в Европу повлек за собой множество негативных последствий для всех западных потребителей. Он добавил, что «Нафтогаз» уже несет убытки из-за злоупотреблений с российской стороны.

Компании,Экономика,Юрий Витренко,Мотор Сич,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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