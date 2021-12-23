«Газпром» заморозил поставки газа через Польшу

Дополнительная сессия аукциона на бронирование мощностей газопровода «Ямал-Европа», проходящего через Польшу, закончилась безрезультатно. «Газпром», как и на основной сессии, не стал участвовать в торгах на 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

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Поставки газа из России в Германию по этому маршруту не идут уже третий день подряд. Транзит заморожен на фоне рекордно высоких цен на биржах в Европе, в последние дни они вышли за пределы двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

До середины прошлой недели «Газпром» ежедневно бронировал по 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона кубометров. В пятницу, 17 декабря, прокачка сократилась до 27 миллионов, в субботу — до 5,2 миллиона, а в воскресенье — до 4,2 миллиона. В понедельник, последний день поставок, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.

До этого российская компания не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на декабрь, чтобы использовать их только на основе ежедневного бронирования. При этом представители «Газпрома» указывают, что исполняют контракты.