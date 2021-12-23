«Азбука Вкуса» собралась на биржу

Продовольственный ретейлер «Азбука вкуса», развивающий премиальную сеть супермаркетов, собрался провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, пишет РБК со ссылкой на слова президента «Азбуки вкуса» Дениса Сологуба. Объем размещения может составить до 15 процентов акций.

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Конкретные сроки выхода на биржу Сологуб не уточнил. В ходе IPO ретейлер намерен привлечь средства на развитие своего foodtech-направления (производства, приготовления и доставки еды с использованием современных IT-технологий) и увеличение производства. За счет этих средств «Азбука вкуса» также планирует расширить новые сегменты и сервисы, например, в сфере «осознанного питания» и в направлении здорового образа жизни в целом.

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По словам Сологуба, для выполнения этих задач необходимы долгосрочные инвестиции, и компании удобнее вкладывать средства, привлеченные с рынка, а не кредитные. Компания рассчитывает, что инвесторами станут сами клиенты торговой сети.

«"Азбука" может иметь очень высокий спрос за счет того, что ядро нашей лояльной аудитории процентов на 90 совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком», — объяснил топ-менеджер.

Он добавил, что акционеры-основатели сети не намерены полностью продавать бизнес:

«Для них эта компания некий смысл жизни, как бы странно это ни звучало в нашем бездушном мире», — говорит он.

На данный момент ретейлер владеет 173 магазинами в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Компания открыла 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса», пять одноименных гипермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки». Выручка компании в 2020 году за год увеличилась на 14,4 процента и достигла 74,8 миллиарда рублей.